Esta noche, se emitirá un nuevo capítulo de «El Purgatorio», el estelar de Canal 13 animado por Nacho Gutiérrez y centrado en juzgar los actos de los famosos para enviarlos al Paraíso o al Infierno. En esta edición los invitados serán dos comediantes con mucha trayectoria: Claudio Reyes y Mauricio Flores.

Claudio Reyes partió como actor en los años 80 en teleseries como «La torre 10», «Bellas y audaces» y «Rojo y miel», y tuvo una breve carrera como cantante romántico, para luego convertirse en miembro del elenco del programa cómico «Jappening con Ja» en los años 90.

En este programa alcanzó la popularidad con personajes como «El huaso Clemente» y «Charly Badulaque», este último un verdadero fenómeno de inicios del 2000. En los últimos años, lejos de la TV, ha hecho noticia por sus controversiales opiniones políticas y sus enfrentamientos con otros humoristas.

En relación a su participación en “El Purgatorio”, Claudio aseguró que “voy a hablar de todo y diré toda la verdad, como siempre. Las tallas de los comediantes me las voy a tomar como lo que son, tallas, y creo que no me molestaría irme al infierno porque he vivido muchos años en el cielo aquí en la Tierra».

Por su parte, Mauricio Flores inició su carrera como humorista en “Sábados Gigantes” de los años 80′, para luego crear personajes como “Tony Esbelt” y “Melón and Melame”, este último junto a su colega Gigi Martin, con quien se presentó con gran éxito en 1998 y 1999 en el Festival de Viña del Mar.

Tras la separación del dúo, Mauricio realizó su personaje de “Melame” en solitario, presentándose en el Festival de Viña del Mar de 2003 y 2011, con rutinas cargadas al doble sentido. En los últimos años, ha vuelto a trabajar junto a Gigi Martin.

Mauricio indicó que hoy “voy a hablar de todo porque no tengo nada que ocultar sobre mi vida. Cuando me lean el libro de condolencias, bienvenidas sean todas las tallas, porque hay que reírse de todo y esto es sin llorar. Espero contar con el apoyo de la gente e irme al cielo».

«El Purgatorio», un nuevo capítulo esta noche, en vivo y en directo, después de la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 por las pantallas de Canal 13.