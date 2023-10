Ambiente y cambio constitucional, los temas en disputa en los últimos plenos del Consejo Constitucional. Tras la finalización de esta fase, las opiniones fueron muy divergentes entre los diferentes sectores.

En la derecha, mayoría en el Consejo, y con votos suficientes para aprobar o rechazar artículos, se mostraron satisfechos y convencidos de haber redactado un texto transversal que será aprobado por la ciudadanía. La presidenta de la instancia, Beatriz Hevia (Rep.), manifestó: «Quedo conforme, ha sido un trabajo serio, sobrio y responsable. Hubo más acuerdos de los que aparenta y menos de los que hubiera querido».

El delegado republicano Luis Silva expresó su satisfacción: «Se ha trabajado bien. No es una Constitución partisana ni un programa de gobierno. Tiene transversalidad, no solo por los artículos que no se modificaron desde la Comisión de Expertos sino también porque recoge la sensibilidad e intereses de la izquierda.» Además señaló las abstenciones como un consentimiento tácito.

Gloria Hutt (Evópoli), quien no siempre votó junto al bloque de derecha, resumió: «Es un buen texto en muchos ámbitos. Hay trabajo que hacer en mitigar posturas identitarias o valóricas».

Por otro lado, desde la izquierda se acusó falta diálogo y se señaló que esta Constitución beneficia solo a privilegiados sin ninguna opción realista de aprobación en diciembre.

«Estamos con mucha pena por no haber logrado un pacto para mejorar la calidad vida en Chile», expuso Karen Araya (PC), representante de Unidad por Chile. Ella espera que todavía haya instancias para lograr acuerdos en el proceso de revisión por parte de los Expertos.

Los consejeros de Unidad por Chile enumeraron los temas con los que no están conformes, como los derechos de las mujeres, la paridad, el Estado social de derecho, las isapres y las AFP constitucionalizadas, el derecho a la huelga, un regionalismo vacío y el sistema electoral.

Fernando Viveros (PC) expresó poco optimismo: «No se ve ningún horizonte en que republicanos y la derecha flexibilicen temas sustantivos». Alejandro Köhler (PS) cerró diciendo: «Nuestra posición es que no podemos aprobar el texto hasta la fecha. Esperamos que los comisionados logren un texto más representativo».

Hoy y mañana se afinará el texto antes de ser entregado a los Expertos para su revisión y posible observación en el pleno posterior.

Además, se votó sobre el método para cambiar futura Constitución. El nuevo quorum propuesto por expertos es 3/5 en lugar del actual 4/7. Arturo Phillips (Rep.), consejero del Consejo Constitucional mencionó que permitiría ajustes mientras evoluciona junto al país ya que está debajo del promedio mundial. María Pardo (CS) criticó este alto quorum afirmando que petrifica en lugar de abrir oportunidades.

En cuanto al tema medioambiental, hubo controversia por la inclusión del término «racionales» entre las medidas para mitigar cambio climático propuesta por la derecha. Luis Silva (Rep.) explicó: «Robustece la garantía de que la protección del medioambiente se dé en armonía con otros bienes necesarios para la convivencia social». Unidad por Chile criticó que se eliminara el principio de justicia ambiental y también rechazaron la inclusión de normas sobre derechos de agua y recursos hídricos.