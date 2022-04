Palmeiras contó con Kuscevic para golear en la Copa Libertadores

in

Palmeiras goleó al Deportivo Táchira a domicilio y empieza con buen pie la defensa de la Copa Libertadores. El bicampeón de América ha goleado al Deportivo Táchira 4-0, contando con el defensa chileno Benjamín Kuscevic como titular y jugando el partido completo.

El cuadro brasileño no dejó lugar para cuestionamientos en su debut en la actual edición del torneo de clubes más importante del continente, al imponerse con contundencia sobre el Deportivo Táchira, en Venezuela. El 4-0 es un resultado cómodo y previsible, ya que el equipo “Verdao” está pasando por un buen momento futbolístico en campeonatos internacionales.

Benjamín Kuscevic fue titular en la victoria del Palmeiras

El zaguero chileno estuvo desde el pitazo inicial, jugando el partido completo en la contundente victoria del Palmeiras. El defensor estuvo a punto de marcar en el encuentro que, desde el minuto ocho, empezaron a ganar en el estadio de la ciudad de San Cristóbal. Eduardo Pereira abrió el encuentro en el mencionado minuto a través de un remate certero.

La oportunidad de marcar del exjugador de la Universidad Católica llegó cuando estaba en el área rival para rematar en un tiro de esquina. El servicio partió desde el sector derecho y cabeceó fuertemente para estrellar el balón en el travesaño. No obstante, la oncena brasileña no echó de menos esta ocasión fallida, ya que dominaron todo el encuentro de principio a fin. El equipo “aurinegro” venezolano no pudo hacer nada ante uno de los equipos más sólidos del continente.

El Palmeiras pudo extender la ventaja de goles en el mismo primer tiempo, gracias a Raphael Veiga, quien disparó un potente zapatazo desde fuera del área. El cuadro brasileño domino a placer y los números que, en definitiva, dieron la victoria al Verdao, vinieron por los tantos del jugador ingresado Rafael Navarro a los minutos 48 y 53. Estos cuatro tantos le sirvieron al Palmeiras para arrancar con un buen pie la presente edición del máximo torneo continental.