En el primer enfrentamiento en Tierra Brava, Pamela Díaz demostró su feroz personalidad y no tuvo reparos en enfrentarse a sus amigas. Durante el cara a cara con la participante peruana Shirley Arica, Pamela logró silenciar a Eva Gómez.

La polémica surgió cuando el equipo rojo decidió nominar a La Guarén, compañera de Pamela, argumentando que era la competidora más débil. Fue entonces cuando Eva interrumpió y expresó en voz alta que ese no era el motivo original para nominar a la jugadora verde. Esto generó malentendidos entre los miembros del mismo equipo.

Ante esta situación, Pamela Díaz intervino e hizo comentarios ácidos. Primero se burló del problema del equipo contrario diciendo: «Quiero felicitar a mi equipo, porque si nos pasa esto es vergonzoso». Luego explicó su voto argumentando que fue estratégico pero también personal, pero fue interrumpida por su amiga española.

«No es vergüenza, es que yo soy sincera», dijo Eva Gómez, pero fue ignorada por Pamela Díaz quien continuó hablando dirigiéndose directamente a Shirley Arica. Le indicó que su opinión era personal porque no se conocían y creía que ella sería eliminada pronto en la competencia. También resaltó la diferencia entre los equipos al afirmar: «no como ustedes».

Shirley respondió confesando que también sentía mala onda hacia Pamela y asegurando que si no se han conocido hasta ahora es porque simplemente no le interesaba conocerla.

«Por eso nunca te hablé», respondió La Fiera añadiendo un comentario despectivo. «¿Pero ella no era la que ganaba realities, no era tan buena? Este ha sido el peor cara a cara que has tenido. Pensé que tendrías mejores argumentos», le reprochó.

Con esto queda demostrado por qué Pamela Díaz es la participante de reality mejor pagada, habiendo cobrado supuestamente 80 millones de pesos por 45 días de encierro en el programa.