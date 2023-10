Pamela Díaz, participante de Tierra Brava, puso fin a cualquier esperanza de un romance con Jhonatan Mujica en el reality show de Canal 13 grabado en Perú. A pesar de que el modelo mostró un gran interés en La Fiera e incluso demostró celos, la ex pareja de Jean Philippe Cretton dejó claro que la conexión que tienen en el programa no es factible fuera de cámaras.

Durante una actividad donde simularon una conferencia de prensa, su amiga Eva Gómez le preguntó sobre su relación con el modelo. «Se filtró que hubo un beso apasionado con Jhonatan durante una actividad del programa… ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Te gustó? ¿Quién es este joven?», preguntó Eva.

«Sí, nos dimos un beso, estuvo muy bien. Me parece interesante y me hace sentir bien. He disfrutado mucho mi tiempo aquí», respondió Pamela inicialmente. Además, agregó: «El hace que me divierta más y controla ciertas cosas, si no estaría loca. He disfrutado mucho eso. Ese beso fue real, a diferencia de otros besos falsos aquí», contestando con sarcasmo.

Sin embargo, cuando Miguelito le preguntó sobre su futuro amoroso con Mujica, Díaz descartó cualquier posibilidad. «Es difícil tener una relación fuera del programa pero vivo el presente. Hoy es hoy y no puedo darte esa respuesta», señalando sin explicar los motivos detrás de esa negativa.