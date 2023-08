El tan esperado reality «Tierra Brava» de Canal 13 se acerca y parece que Pamela Díaz será una de las participantes. Así lo dio a entender en una historia de Instagram junto a Sebastián Ramírez, quien reveló esta información durante un paseo en la nieve.

Mientras disfrutaban de unas bebidas en la terraza del centro de ski, el exconcursante de Gran Hermano se unió a la grabación que La Fiera estaba haciendo para sus seguidores.

«Acá está la competencia», afirmó Ramírez colocándose al lado de Pamela. «Muéstrate. Somos competencia», le dijo nuevamente, mientras La Fiera intentaba susurrarle algo para evitar bromas sobre ese tema, según muestra el video compartido por el sitio web Infama.

«Acá somos familia», respondió Pamela. «Te voy a ganar, te voy a ganar», concluyó Ramírez, sugiriendo que él podría regresar a Gran Hermano en el repechaje, como se puede escuchar en los comentarios de fondo del video.

Una acompañante levanta su vaso para brindar y menciona: «que le vaya bien en Tierra Brava, que le vaya bien en Gran Hermano…».

¿Entrarán ambos programas?

En un momento anterior, Sebastián descartó poder ingresar a Tierra Brava debido a una cláusula exclusiva con CHV por seis meses.

«No puedo entrar al reality de Canal 13 porque tengo cláusulas de 6 meses con CHV. No me puedo ir ni cagando a otro canal hasta 6 meses. Estoy encadenado», expresó previamente.

Sin embargo, aunque aún no ha firmado ningún contrato, Pamela insiste en que sigue considerando la posibilidad de participar en el reality. Desde el primer día, su nombre ha sonado como posible integrante.

«Estoy en conversaciones, todavía no hay nada seguro. Me llamaron de Gran Hermano y me llamaron para este (Tierra Brava), pero estoy con TV+ haciendo un programa que debería comenzar en septiembre», confesó la Fiera a Publimetro en una entrevista previa.

Según lo que se ha rumorado, todos los participantes deberán viajar a Perú el 17 de septiembre, país donde se llevará a cabo la grabación del programa de telerrealidad en una granja ubicada en las afueras de Lima. Otro nombre que suena para participar es el de Botota Fox.