La reconocida presentadora Pamela Díaz está causando revuelo desde Perú antes de entrar al encierro. La «Fiera» brindó un adelanto exclusivo del programa «Tierra Brava», confirmando y desmintiendo nuevos participantes, desde la comodidad de su habitación de hotel antes de ingresar.

Aunque estaba aislada en su habitación, lejos de sus compañeros, Pamela disfrutaba de una vista espectacular desde su balcón. De buen humor y con el almuerzo ya servido, la animadora comentaba sobre el ambiente entre los participantes: «El ambiente está muy bueno, los hombres son muy guapos y las chicas están muy atractivas. Así que hay un excelente ambiente, todavía no estamos encerrados, hoy comienzan las grabaciones».

Pamela se encontraba en el hotel Punta Sal donde mostró su almuerzo e informó que todos tenían abstinencia de alcohol. Durante la transmisión en vivo interactuó con famosos como Bruno Zaretti y Felipe Vidal.

En respuesta a un seguidor que mencionó una historia previa sobre ella devolviéndose a Santiago, Pamela explicó: «Lo que pasa es que tengo un carácter fuerte como pueden ver, me motivan muchas cosas y al segundo me vuelvo loca. Me había enfadado pero luego se me pasó. A veces soy un poco impetuosa».

Al preguntarle sobre su estado emocional y si estaba nerviosa por el encierro,Pamela reveló que no estaba nerviosa pero ya sentía nostalgia. También mencionó la aparición de otros participantes sin identificarlos y aseguró que Canal 13 no sabía acerca del live aunque le habían dado permiso para grabar contenido para su canal digital.

Durante la transmisión, Pamela mencionó a Miguelito, un participante que ha sido rumoreado pero aún no ha sido confirmado por el canal. Él estaba fuera del hotel con una camiseta de la Universidad Católica y le gritó «¡Tía Pame! ¡Tía Pame!».

A pesar de querer que Naya Fácil estuviera en el programa, Pamela negó su presencia y confirmó que llegaran más participantes en el futuro. Además, se emocionó al ver un comentario de otra posible participante en los próximos días.

En un momento especial durante la transmisión en vivo, llamó a Botota Fox mientras mostraba su habitación de hotel. Botota estaba camino a Constitución para un evento y no creía que Pamela estuviera realmente en el reality. Después de intercambiar algunas bromas, Botota aceptó la invitación y se comunicaron en vivo.

Pamela hizo referencia a las personas golpeando su puerta para detener la transmisión y bromeaba diciendo: «No lo voy a cortar». A lo lejos saludaba a los animadores Sergio Lagos y Karla Constant.

Finalmente, después de divertirse varias veces durante la transmisión,Pamela Díaz cortó la transmisión pero dejándola disponible en su cuenta para mostrar cómo comenzará este próximo reality show de Canal 13 llamado «Tierra Brava», cuya fecha de estreno será el domingo 1ro de octubre.