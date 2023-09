La famosa participante de «Tierra Brava», Pamela Díaz, se despide oficialmente de sus seguidores después de revelar exclusivas sobre las primeras grabaciones del reality de Canal 13. La emoción aumenta ahora que los participantes están sin celulares y el juego ha comenzado.

Anoche, Pamela tomó su cuenta para compartir noticias desde su habitación de hotel sobre las grabaciones de «Tierra Brava». La «Fiera» cantó a sus seguidores anunciando que era hora de decir adiós.

«Ya nos encerramos. People, los voy a extrañar muchísimo. Mañana nos quitan el celular, no sé exactamente a qué hora. Me encantaría contarles todo, pero realmente no ha pasado mucho todavía. No podemos hablar con nuestros compañeros y además tenemos una especie de supervisión constante», confesó la participante.

«Aquí no se permite consumir alcohol y apenas podemos comunicarnos entre nosotros en nuestras habitaciones. Aunque he tenido pocas conversaciones con alguien, me gusta el ambiente y creo que será muy entretenido», añadió.

«Pero bueno, mañana inicia el reality y espero que lo vean porque habrá muchas sorpresas», reveló Pamela antes de ser interrumpida por una productora e incluso asustada por un insecto.

Hoy por la mañana, Pamela Díaz compartió su última publicación en Instagram antes de que su equipo se haga cargo totalmente: «Buen día People. Esta es la última foto porque llegó el día en que me desconectaré. Gracias a todos los que siempre están ahí para mí. ¡Vamos mis fieras!», concluyó la carismática participante.