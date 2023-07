Francisco Arenas, popularmente conocido como Papá Lulo, ha sido eliminado del programa Gran Hermano después de recibir la mayor cantidad de votos en su contra. Aunque es uno de los concursantes más queridos por el público, se encontraba en la lista final junto a las favoritas Jennifer Galvarini y Constanza Capelli.

La salvación de La Pincoya fue la primera en anunciarse, demostrando así el respaldo del público hacia ella. Francisco expresó su gratitud a todos aquellos que lo apoyaron: «Quiero agradecer a todas las personas que me quieren. Estoy emocionado y agradezco por permitirme quedarme una semana más aquí».

Luego se llevó a cabo la definición entre Coni y Francisco, resultando este último como el concursante que debía abandonar la casa. De este modo, se sumó a una lista previamente conformada por Benjamín Lagos, Arier Wurth, Estefanía Galeota, Maite Phillips y Fernando Altamirano.

Francisco comentó sobre su partida: «Ante todo estoy agradecido por esta oportunidad de haber estado en la casa más famosa del mundo. No me siento triste porque al salir me voy a encontrar con mi hija, mi hijo, mi padre y mis sobrinos; esa es mi recompensa».

A pesar de su partida prematura, Francisco expresó que tiene esperanzas de regresar gracias al repechaje. Además compartió su tristeza por dejar atrás nuevos amigos adquiridos durante su estancia en el programa.

Jennifer mostró emotividad al despedirse: «Lamento mucho tu partida… Voy extrañar tu compañía. La casa te va extrañar mucho. Guardaré tus palabras en mi corazón y nos veremos fuera de aquí, sin duda», mientras Coni también expresó su cariño hacia el eliminado.

Próximamente se espera el ingreso de nuevos participantes en el programa, según lo confirmado por CHV. Además, habrá un repechaje donde los espectadores esperan que Francisco Papá Lulo pueda regresar a la casa más famosa del país.