El reconocido actor y comediante Patricio «Pato» Torres, de 70 años, reveló en el programa «La divina comida» de Chilevisión que a pesar de ser vanidoso, no tiene planes de someterse a cirugía estética para hacerse algún retoque. El artista compartirá sus experiencias en el programa junto a la periodista Priscilla Vargas, la meteoróloga Michelle Adam y el cantante Enzo Ferrada.

En una pregunta sobre su foto de perfil en redes sociales donde aparece sin camisa, Torres confesó su gusto por verse bien a su edad: «Me gustó la foto, tengo 70 años y estoy así. ¿Por qué no me muestro?», comentó el actor. Aunque se considera vanidoso, reconoce que no está dispuesto a llegar al extremo de someterse a procedimientos quirúrgicos o estéticos en un futuro cercano.

Durante la entrevista se abordaron otros temas relacionados con la vida del actor. También se mencionaron anécdotas sobre su experiencia en aplicaciones como Tinder y las invitaciones a matrimonios por parte de desconocidos debido a su fama.

Patricio Torres deja claro que cuidarse físicamente es importante para él, pero considera que intervenir quirúrgicamente es algo muy drástico. Por lo tanto, prefiere mantener una imagen natural sin recurrir al bisturí.