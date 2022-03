Paulina Nin y Antonio Vodanovic: ¡un caos en el Festival de Viña del 92!

Paulina Nin fue la invitada estelar del nuevo capítulo de «De tú a tú». La presentadora le contó a Martín Cárcamo varios momentos importantes de su vida íntima y otras anécdotas que muy pocas personas conocían. Fue justo en ese momento cuando Nin trajo al presente la fuerte discusión que tuvo con Antonio Vodanovic en el Festival de Viña de 1992.

La presentadora expuso que, en una de las tantas presentaciones del Festival de Viña que animó, Vodanovic un día le regaló una rosa que él ni siquiera se dignó a comprar. Este gesto molestó de gran manera a Paulina Nin y fue el punto de quiebre para que se diera paso a la pelea.

Luego, le llegó el momento de presentar a una de las bandas (Loco Mía) y Vodanovic no aparecía por ningún lado. A tal punto, que tuvo que salir ella sola a animar al público y a darle la bienvenida a la agrupación. Después de ese hecho, el presentar surgió de la nada y ocurrió lo siguiente.

“Se sube al escenario y me dice ‘tú no podís presentar sola’ (sic.). Yo le digo ‘y vo’ no podís desparecer’ (sic.). Todo esto a dos metros del jurado, todo con una sonrisa, para que no se notara”, recordó Nin.

El problema se complicó aún más y Paulina había decidido irse del festival. Lo que provocó que todo el personal fuera a verla para pedirle que se quedara y hasta el mismo Vodanovic tuvo que pedirle perdón.

“Del ramo de flores que me había mandado Canuto, saca una rosa, la arranca y se hinca delante mío. Me dice: ‘ya po’ flaca, no le pongas tanto’. Entonces le digo: ‘¡Todavía agarras flores que no son tuyas, que no has comprado! Fresco de porquería. Porque soy profesional me voy a quedar, pero a mí no me vienes a tratar mal nunca más’. De ahí yo creo que se dio cuenta que no podía ser así”, concluyó.