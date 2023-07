En el anuncio de las nominaciones a los Premios Emmy de este miércoles, el actor chileno Pedro Pascal consiguió una triple nominación, lo que hizo historia y fue ampliamente celebrado por sus seguidores. Pascal competirá en la categoría de «Mejor actor de serie de drama» por su papel en la serie de HBO, The Last of Us, que recibió elogios tanto de la crítica como del público. Además, también recibió una nominación como «Mejor invitado en una serie de comedia» por su aparición en Saturday Night Live y otra por «Mejor Narrador» por su trabajo en CNN Patagonia: Life on The Edge of The World.

Aunque Pedro aún no ha comentado sobre este importante reconocimiento, una amiga suya compartió en redes sociales la reacción del actor. Catherine Loerke publicó capturas de pantalla de una videollamada donde se ve a Pascal gritando emocionado y luego sorprendido al enterarse de sus dos nominaciones al Emmy. Finalmente, compartió otra imagen donde se le ve sonriendo orgulloso.

El músico chileno Cristóbal Tapia De Veer también fue nominado a los Premios Emmy por su trabajo en el soundtrack de la serie The White Lotus.

La reacción positiva ante las múltiples nominaciones demuestra el reconocimiento merecido que Pedro Pascal ha obtenido por su talentoso desempeño. No cabe duda del impacto que ha tenido tanto dentro como fuera del ámbito televisivo nacional e internacional.

