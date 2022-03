Perú vs Uruguay: creador del VAR afirma que sí hubo gol

in

La polémica del partido de Perú vs Uruguay no hace sino crecer. Esta vez se trata de las palabras de Antonio Ibáñez de Alba, nada más y nada menos que el creado del sistema del Árbitro Asistente de Vídeo o VAR. Pues bien, ha dado su punto de vista del partido y bajo su óptica, la jugada no se definió correctamente.

Todas las imágenes se pueden manipular. Además, las imágenes no son fiables y no se ajustan a la realidad del momento. En este sentido, manifiesta que en la jugada puntual, el portero ataja el balón dentro del arco propio. Lo que se puede ver es que la línea superior está manipulada y hacen creer que la pelota no ingresó completamente.

Se necesitaba el chip dentro del balón en el Perú vs Uruguay

Estas palabras las comentó el creador del VAR en el programa Radio Ovación. De igual manera, Antonio Ibáñez también hizo una fuerte crítica a la falta del chip dentro de los balones de competición de la CONMEBOL. Esta decisión de no introducir dicha tecnología no la comparte, puesto que pudo ayudar en muchos casos en donde el balón en disputa cruza la línea de meta o no, como se vio en el partido por las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Igualmente, según el punto de vista del entrevistado, el chip dentro del balón ayudaría a los árbitros a no cometer errores de este tipo. Además, este tipo de tecnología permitiría tomar decisiones correctas y que no perjudiquen a un equipo en concreto.

Si hubiese estado un chip dentro del balón y en la línea del arco, este problema no habría ocurrido, pero ni a la FIFA, ni a la UEFA les interesa corregir estos errores porque solo quieren confundir más.

Como se ha visto, las duras críticas del creador de una innovadora tecnología como el VAR apuntan hacia la incapacidad de la máxima autoridad sudamericana del fútbol al momento de adoptar las tecnologías disponibles para que errores arbitrales no sean protagonistas en un partido de fútbol de alto nivel.