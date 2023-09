Durante las últimas emisiones de Gran Hermano, se ha generado controversia en torno a la prueba que tuvo que realizar Sebastián para conseguir una cena con Cony. La prueba consistía en conseguir que tres participantes le dieran un beso.

En una conversación en el comedor, Francisco, Constanza, Jennifer, Fede, Raimundo, iCata y Hans discutieron sobre esta situación. «Papá Lulo», quien aceptó darle un beso a Sebastián, mencionó que nunca antes había besado a otro hombre.

Cony explicó que Sebastián debía conseguir tres besos y se los dio a Pancho, Mónica y Pincoya. Rai comentó sobre la participación de Trinidad -conocida como «la T»- en este episodio y explicaron a Fede que Seba le pidió un beso pero ella se negó. Sin embargo, Trinidad comenzó a creer erradamente esta versión.

Con respecto al incidente entre Sebastián y Pancho, Cony detalló: «Igual el Seba le dijo al Pancho: ‘¿Me haces un favor me das un piquito?’, mientras con la ‘T’ se acercaba y bromeaba con ella diciéndole que tenía linda boca». Estas situaciones generaron malentendidos dentro de la casa.

Además de esto, Cony reveló su molestia ya que no sabía que todo era parte de una penitencia: «Llamé a Trini para reclamarle por qué no me había contado y por qué andaba contando esto en la casa y no directamente a mí».

La discusión continuó cuando Francisco y Hans recordaron cómo reaccionaron después del famoso beso de Sebastián. «Viejo rico, me dijo y pregunté si a él le gustaban los hombres también», recordó Pancho. Cony respondió que Sebastián es el hombre más heterosexual que conoce.

La conversación concluyó cuando Papá Lulo le preguntó a Cony si todavía sentía atracción por Sebastián, a lo que ella respondió rotundamente negativa: «¿Segura?», insistió Papá Lulo. «Sí», finalizó Cony.

Esta situación ha generado mucha tensión en la casa de Gran Hermano y sigue siendo motivo de discusión entre los participantes.