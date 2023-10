La parrilla del Festival de Viña del Mar se encuentra en su punto más avanzado hasta la fecha. En los últimos días, la Municipalidad en conjunto con TVN y Canal 13 revelaron el 90% de los artistas que participarán en el evento, aunque aún falta confirmar un artista anglo y los números humorísticos.

Sin embargo, ya se empiezan a escuchar nombres. Fotech ha revelado tres posibles comediantes que podrían hacer reír al público en la Quinta Vergara en el 2024. Sorprendentemente, los primeros dos son colegas que actualmente trabajan juntos en Canal 13 y forman parte del mismo programa: Luis Slimming y Chiqui Aguayo.

Luis Slimming ya ha participado anteriormente en el Festival del Huaso de Olmué, lo que impulsó su carrera y ahora lo lleva a la pantalla chica. Por otro lado, Chiqui Aguayo tiene experiencia previa en el certamen viñamarino y también es considerada para participar nuevamente.

En declaraciones a dicho medio, Chiqui Aguayo expresó su interés por regresar al escenario de Viña: «Me gustan mucho los grandes escenarios. Por lo general, verano tras verano estoy involucrada en varios festivales (…) Me encantaría volver a Viña, pero la verdad es que no tengo prisa. Si no es este año, tal vez sea el siguiente, pero definitivamente tengo ganas de regresar».

Por último, otro nombre que suena para estar presente es Alex Ortiz aka «Flaite Chileno», quien también estuvo presente durante el verano del 2023 en Olmué.

A medida que se acerque la fecha del festival se irán revelando más detalles sobre los artistas que formarán parte de esta edición.