Este sábado 14 de octubre los colombianos tendrán la oportunidad de presenciar un eclipse solar desde sus ciudades y municipios, algo que no se puede disfrutar con frecuencia en el país. Aunque el día no se pondrá oscuro, según los expertos este fenómeno astronómico no se repetirá hasta el año 2034.

Sin embargo, más allá del asombro que genera este evento, es importante tener en cuenta la protección de los ojos. Los expertos advierten que mirar directamente al sol puede causar daño ocular irreversible. Para entender mejor esta situación, consultamos a especialistas de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB).

David Sierra Porta, profesor de dicha facultad, brindó consejos sobre cómo observar el eclipse de manera segura y evitar daños en la vista debido a los rayos solares. En primer lugar, es fundamental no mirar directamente al sol sin una protección adecuada ya que emite radiación ultravioleta que puede dañar irreversiblemente la retina del ojo. Durante un eclipse solar aumenta la tentación de hacerlo, pero solo unos segundos pueden causar daño ocular permanente.

Es importante destacar también que existen diversos objetos inadecuados para ver el eclipse como las gafas comunes (independientemente del grado de oscuridad) y materiales caseros como películas fotográficas o radiografías. Estos elementos son insuficientes para proteger los ojos contra la intensa radiación solar durante un eclipse y pueden provocar ceguera solar. Se recomienda utilizar gafas o filtros solares especialmente diseñados para observar eclipses que cumplan con los estándares de seguridad ISO 12312-2.

Además, es crucial no utilizar binoculares o telescopios sin un filtro solar adecuado ya que magnifican la luz solar y pueden intensificar el daño ocular si no se usan correctamente. Si se desea observar el eclipse, es necesario informarse y prepararse con anticipación. Este fenómeno será visible alrededor de las 11:40 a.m. del próximo 14 de octubre y quienes deseen adquirir gafas con filtros adecuados deben hacerlo en ópticas certificadas para evitar riesgos.

Durante un eclipse solar, además del oscurecimiento del sol, también se pueden observar otros fenómenos inusuales como cambios en la iluminación ambiente, comportamientos atípicos en animales y una serie de peculiaridades propias de este evento astronómico.

Finalmente, al presenciar el eclipse es importante recordar y seguir los consejos proporcionados por los expertos para proteger nuestra salud visual y disfrutar plenamente de la belleza del universo. En Cartagena, la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) ha organizado una actividad donde se podrá ver el eclipse bajo la guía de expertos. La universidad contará con más de 300 gafas certificadas con filtro solar, dos telescopios y cámaras digitales para facilitar una experiencia segura a los asistentes.