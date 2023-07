Una inquietante predicción ha sido compartida por la tarotista Vanessa Daroch. Con cierto misterio, la médium afirma que las cartas han sido claras respecto a un suceso que sacudirá al país en los próximos días. De hecho, asegura que no pasarán más de tres semanas para comprobar esta profecía.

«Pocas veces algo se me presenta tan claro como lo que he experimentado, y esto es para el sur de Chile», advierte en una entrevista. Además, confirma: «Esto lo he visto para dentro de dos o tres semanas. No debería ocurrir más tarde que eso. Es algo tan destructivo como un terremoto».

Luego de adelantar su visión sobre mucho lodo y barro, Daroch señala haber visto también un tornado o una tromba: «Era algo muy poderoso. No sé si era acuático o terrestre, pero era extremadamente destructivo. Veía techos y puertas».

La vidente asegura haber corroborado esta predicción mediante el uso de dos juegos de tarot y péndulo, obteniendo respuestas afirmativas en todos ellos. También resalta la importancia de evitar influencias externas al hacer este tipo de pronósticos.

«Esperemos que lo que he visto no sea cierto porque las imágenes eran muy impactantes», concluye Vanessa sobre este fenómeno natural que afectaría al sur del país durante el mes próximo.