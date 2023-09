El Presidente Gabriel Boric se refirió nuevamente al posible cierre del penal Punta Peuco, complejo penitenciario ubicado en la comuna de Til Til, donde están detenidos militares en retiro y exagentes del Estado condenados por crímenes durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Durante una entrevista en el programa Mesa Central, el mandatario no descartó esta posibilidad al ser consultado al respecto.

Boric afirmó que «ese tipo de cosas se hacen, no se anuncian», dejando abierta la posibilidad. Ante la pregunta de si realmente podría ocurrir el cierre del penal, el Presidente respondió que «si lo es, lo sabrán» y agregó que no quiere generar polémica al respecto. Además, señaló que se están evaluando diferentes alternativas y que la decisión se tomará con responsabilidad y en los tiempos adecuados. Enfatizó también en que este tema no es para jugarretas ni maniobras comunicacionales.

La discusión sobre el cierre de Punta Peuco ha sido relevante desde hace tiempo debido a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Esta nueva declaración del Presidente genera expectativas sobre las acciones futuras frente a este complejo penitenciario.