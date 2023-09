El exitoso programa de televisión «Claudia Conversa» ha anunciado un cambio importante que entrará en vigor a partir del próximo 4 de septiembre. La conductora, Claudia Conserva, comunicó a los espectadores la modificación en el espacio televisivo en un video publicado en YouTube.

En sus propias palabras, Claudia afirmó: «Nos vamos a jugar el todo por el todo. Me voy a dirigir a todo el país para contarles que estamos nerviosos y emocionados porque va a ser la primera vez que lo vamos a hacer. A partir del lunes, yo estoy segura de querer…que se pueda o que resulte, es otra cosa, pero vamos a ir en vivo y en directo».

Expresando su amor por la adrenalina del directo y la interacción con el público, Claudia señaló: «Nosotros como comunicadores nos encanta el vivo y el directo porque tiene una adrenalina distinta, y sabemos que el público lo agradece, porque así podemos jugar e interactuar. La verdad es que echábamos de menos eso, y hay un tema de sacrificio a nivel de equipo porque hay un montón de gente que va llegará más tarde a sus casas».

La animadora explicó las razones detrás de este cambio: «Son tantas nuestras necesidades de entregarles cariño, alegría y que esta comunicación fluya, que tomamos esta decisión».

Sin embargo, Claudia también advirtió a su equipo sobre las nuevas circunstancias. Con humor y simpatía les dio instrucciones claras: «‘De partida,tú no vas poder pedir nunca más cortar ni editar; así quetendrás qué autorregular tu cabeza con las cosas dices’. ‘Yo no te voy defender. Y vas a esperar que tus compañeros terminen de hablar y no te vas a montar encima para decir estupideces'», le aseguró a su hermana Francesca.

También le advirtió al líder de la sección de cocina del programa, Álvaro Morales: «Si tu flan no te resulta y no alcanza a cuajar, sonaste. La receta va en vivo y en directo, no te podemos esperar como cuando está grabado».

Con risas, Claudia comunicó al equipo: «Patricio (Sotomayor), estás considerado, pero no puedes venir acá y empezar a decir mentiras y cosas raras».