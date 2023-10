Psycho Pass: Providence, la película más reciente de la saga de ciencia ficción, ha llegado a las pantallas. Aunque algunos pueden opinar que es necesario ver la serie antes de disfrutar de la película, personalmente puedo decir que yo no había visto la serie y aun así me encantó. De hecho, después de verla decidí adentrarme en el mundo de Psycho Pass y me gustó aún más. Esta película puede ser perfectamente una puerta de entrada al anime para aquellos que todavía no lo han explorado.

La trama gira en torno a una conspiración en desarrollo en un futuro distópico. En este mundo, existe un sistema llamado Sybil que mide el «Psycho-Pass» o grado de criminalidad de cada individuo. La inspectora Akane Tsunemori y su equipo del Departamento de Investigación Criminal se enfrentan a un nuevo caso que involucra personas conocidas y se ven envueltos en una trama llena de lealtades, traiciones y giros inesperados.

La película captura desde el primer minuto gracias a su estética y trama misteriosa. Incluso sin haber visto previamente la serie, resulta intrigante. Sin embargo, para aquellos que sí han seguido el anime, hay elementos adicionales que les permitirán entender mejor los cimientos del universo creado por Psycho Pass.

Psycho Pass: Providence ofrece debates filosóficos sobre temas como el bien y el mal o lo correcto e incorrecto todo ello dentro del contexto oscuro y profundo en el cual se desarrolla la historia. Aunque puede haber momentos lentos, estos quedan compensados con escenas cargadas de acción.

En definitiva, esta película es una opción digna para los amantes del anime y también una introducción interesante para aquellos que aún no han probado este género. Con su profundidad, falta de fan service excesivo y una historia atrapante, Psycho Pass: Providence se posiciona como una de las mejores entregas de anime del año. Sin duda, Crunchyroll ha acertado al traernos esta película a la pantalla grande.