La reconocida animadora de televisión Raquel Argandoña demostró una vez más que no se deja pasar ninguna y tiene bien en claro que la venganza es un plato que se sirve frío. Durante el último episodio del programa «Tal Cual», que conduce junto a José Miguel Viñuela, Argandoña reveló detalles sobre una relación pasada en la que su expareja resultó infiel y cómo tomó cartas en el asunto.

«Estuve dos meses con una persona muy importante en mi vida, quien alegaba haber terminado su relación con una chica que trabajaba para la revista Cosas», comentó Raquel. A pesar de ello, cuando ella le sugirió encontrarse, él aseguró tener una reunión de trabajo ese día.

Decidida a descubrir la verdad, Argandoña salió a cenar con una amiga y notó un auto familiar estacionado cerca del lugar. Al verificar las placas del vehículo, supo inmediatamente que su pareja estaba allí. Ingeniosa como siempre, pidió al camarero una mesa privada para poder escanear discretamente a todas las personas presentes en el restaurante.

Fue entonces cuando Raquel lo pilló cenando acompañado por otra mujer. Llena de sed de venganza, decidió pagar la cuenta de esa mesa mientras le comunicaba al camarero cuál era exactamente la situación. Entre risas reveladoras dijo: «La chica pidi&oacut e; pato a la naranja pero acompañado de cerveza ¡qué vulgaridad!».

Al día siguiente, Argandoña confronta directamente a su pareja preguntándole cómo había sido su reunión laboral. Él respondió diciendo que había estado en una junta de negocios, momento en el cual ella aprovechó para soltarle: «Eres un verdadero ordinario, ¿cómo me puedes cambiar por alguien que prefiere pato a la naranja con cerveza? ¿No te extrañó que le pagaran la cuenta anoche?».

Sin embargo, Raquel no se quedó solo con esto. «Se pide antes a un mentiroso que a un ladrón. Me devolvió el dinero, regresé con él y luego salí con su amigo íntimo para hacer lo mismo. Así es como se hace. El que me lastima, tarde o temprano me lo paga», concluyó decidida.

Esta historia deja claro que Argandoña no tolera la traición y siempre está dispuesta a hacer justicia, aunque le tome tiempo cumplir su venganza.