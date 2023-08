Raquel Argandoña, reconocida animadora de televisión chilena, siempre ha destacado por su fuerte carácter y no tolera la falta de respeto. Durante una entrevista en el programa «Tal Cual», reveló una anécdota en la que tuvo que poner límites a una conocida actriz.

Argandoña recordó su tiempo conviviendo con el padre de sus hijos, Hernán Calderón, y mencionó a una actriz famosa que solía llamarlo en horas de madrugada, aparentemente bajo los efectos del alcohol. «Le decía que tenía un problema con una multitienda y quería explicárselo para que él la defendiera. Esto ocurría a las 3 o 4 de la mañana», relató.

Un día, cansada de estas situaciones inapropiadas, Argandoña tomó el teléfono cuando sonó nuevamente y respondió: «‘¡Aló!’, me dice ella disculpándose por haber llamado por error. Yo le respondí: ‘No te equivocaste’, capté al instante lo que estaba pasando».

Sin rodeos, la animadora le dejó en claro a la actriz molesta que buscase ayuda legal en otro lugar porque Calderón no estaría disponible para atenderla: «‘Si tienes otro problema, llama a otra persona’, le dije. ‘Este hombre está ocupado (…) así que búscate otro abogado porque no sé cómo vas a pagar los servicios ya que ahora mismo no tienes dinero’. Hoy ella está bien, pero tiene poca clase», concluyó Argandoña.

De esta manera, queda evidente la firmeza e integridad de Raquel Argandoña ante situaciones incómodas, demostrando que no está dispuesta a aceptar actitudes irrespetuosas.