En un reciente episodio de «Tal Cual», la destacada conductora Raquel Argandoña sorprendió a sus compañeros al revelar detalles de su vida amorosa. Durante el programa, Argandoña se mostró molesta debido a que estaban usando un sonido relacionado con su ex pareja, Félix Ureta. Vale recordar que la relación entre Raquel y Félix llegó a su fin a principios de este año.

«Dejen de utilizar ese sonido del tenis que ya no tiene sentido, porque con la persona que estoy actualmente eso resulta molesto», expresó la conductora en el espacio televisivo.

Estas palabras desconcertaron tanto a la panelista Francisca Merino como al conductor José Miguel Viñuela, quienes le preguntaron inmediatamente acerca de este nuevo romance que estaba experimentando.

«Eso es algo privado. Me ponen automovilismo, tarantela, tenis… ya ha pasado», explicó Argandoña haciendo caso omiso a la pregunta formulada por Pancha.

Frente a las insistencias de sus colegas en el estudio, Raquel simplemente respondió riendo y afirmó: «Jamás se lo voy a decir».

«¿Qué quieres decir con ‘con otro’? Ya superé mi período de duelo. Pero no es alguien especial. Estoy como Jordi, explorando», añadió animadamente la presentadora.

Posteriormente, reveló que este nuevo interés amoroso era menor que ella y aunque luego aseguró que por ahora «no hay nada seguro».

«Había mencionado anteriormente que estoy saliendo con alguien y lo estoy conociendo, pero no hay nada oficial ni siquiera besos todavía. Aunque resulta molesto cuando me asocian con el tenis, cuando no tengo nada que ver con un tenista», declaró Raquel Argandoña, quien optó por no otorgar más detalles sobre este misterioso hombre.

