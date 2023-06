El comediante Arturo Ruiz-Tagle reflexionó sobre su pensamiento político en un nuevo episodio de La Divina Comida, donde compartió la mesa con Andrea Hoffmann, José Alfredo Fuentes y Claudia Aldana.

Durante el programa, el cantante José Alfredo Fuentes recordó el apoyo que Ruiz-Tagle brindó al movimiento del Rechazo en agosto de 2022 mediante un sketch. Ante esto, le preguntó por qué había cambiado su postura política siendo él conocido por ser de izquierda.

El humorista respondió: «No me gustó la violencia, no me gustó la mentira. La mentira de decir ‘los pacos quemaron el Metro’. Aquí hubo un intento de hacer un golpe de Estado. Así no más». Además, aclaró que aunque el presidente Piñera no era de su agrado personalmente, él es demócrata y pacifista y valora la verdad.

En relación al estallido social que vivió Chile en ese período, Ruiz-Tagle comentó que afectó a todos debido a la falta de público en los teatros y al miedo generalizado entre las personas. Sin embargo, señaló su desacuerdo con una revolución violenta y destacó su creencia en la evolución como motor del cambio.

Por último, se adjunta un video donde se pueden revisar las declaraciones completas del comediante Arturo Ruiz-Tagle.

