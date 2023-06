En medio de un escenario preocupante, se confirmó la renuncia de la Directora Ejecutiva de Santiago 2023, Gianna Cunazza. Esto se debe a graves cuestionamientos por el bloqueo de recursos que el Instituto Nacional del Deporte aplicó a la corporación por no rendir en tiempo y forma casi $50 mil millones. Según informó El Deportivo, en una reunión llevada a cabo este viernes, Cunazza fue duramente criticada por los miembros por un autoaumento de sueldo en enero pasado sin aval del directorio. Esto desató molestia tanto en los miembros como en el gobierno y llevó a su renuncia. A pesar de esto, la funcionaria intentó justificar la situación argumentando que no habían podido registrar su rendición debido a problemas operacionales presentados durante el proceso ejecutado el 14 de abril y asegurando que esta situación no entorpecía la gestión administrativa ni cumplimiento de objetivos. Leer más: Pedro Carcuro anuncia su futuro tras los Panamericanos y TVN será canal oficial para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.