Reto visual: ¡Encuentra las 3 diferencias del Chavo del 8!

Los retos visuales para fanáticos son quizá los más divertidos, en donde el protagonista es uno de nuestros personajes favoritos. En este caso se trata de encontrar las diferencias de una imagen a otra. Esta vez se trata de un reto visual del Chavo del 8. El querido y recordado personaje de Chespirito.

¿De qué va este reto visual para fanáticos?

En las redes sociales se ha catalogado como un reto visual extremo, y se ha popularizado con gran facilidad porque el mismo fue diseñado para rendirle homenaje a Roberto Gómez Bolaños, un recordado actor por interpretar al Chavo del 8 en todo su esplendor.

El objetivo de este reto extremo es que pases a conseguir las tres diferencias que existen de una imagen a otra en 10 segundos, o menos. Para ello por supuesto te recomendaremos que evites cualquier distracción de tu entorno, y dedicarte plenamente a la resolución de este comediante mexicano.

A continuación, te dejaremos una imagen en donde puedes ver a dos Chavos en el barril que todos conocemos como su hogar. Tendrás que tener la mente calmada y mirar con paciencia para poder identificar cuáles son las diferencias de las que te hemos estado hablando en tan sólo 10 segundos:

Reto Visual Chavo del 8

Resolución de este reto visual para fanáticos

Si has llegado a esta parte existe una gran posibilidad que estés dentro del 98% de las personas que han intentado resolver este reto visual para fanáticos, pero que no ha tenido éxito. De ser así, no te preocupes, dejaremos la foto resuelta a continuación:

¡A qué has decidido buscar primero en el rostro alguna diferencia remarcable!, pues, en este caso han decidido no dejarlo tan sencillo y utilizar el fondo para poder camuflar mejor todas aquellas discrepancias que había de una imagen a otra.