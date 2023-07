Revolución Democrática se encuentra envuelta en una intensa controversia tras salir a la luz el caso de Democracia Viva. En medio de este escenario, Renato Garín ha hablado sobre este complicado asunto que pone contra las cuerdas al Gobierno y a uno de sus principales aliados.

En una entrevista con BioBioChile, Garín repasa la peor crisis que ha enfrentado su antiguo partido político, del cual se alejó a principios de 2019. Si bien esta situación tiene similitudes con el Caso Caval, el abogado asegura que no son comparables.

«Estos son unos cabros muy torpes», dice Garín. «Es decir, compararlos con Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon, quienes llegaron a sentarse con Luksic. Hay que guardar las proporciones. Sentarse con Luksic es diferente a sentarse con Carlos Contreras. Tiene otro brillo, otro encanto».

El ex parlamentario también agrega: «Esto es muy picante. Es decir, cualquier persona común y corriente que lo vea lo encuentra muy ordinario. Crear una fundación para luego robarle al Estado después de sólo diez días… eso es muy ordinario; hay que ser tonto».

A pesar de haber dejado Revolución Democrática en términos no tan amistosos, Renato asegura que no está disfrutando toda esta polémica: «No estoy tomando palco ni disfrutando ni incentivando la crisis del partido en ningún caso… esa gente lo está pasando pésimo. Yo no estoy aquí para disfrutar como si fuera un espectáculo cruel».

Respecto a su renuncia al partido, Garín comenta que el problema de las finanzas fue el motivo principal: «Había un problema de administración financiera, no muchas diferencias. No eran peleas de universitarios hueones ni adolescentes hueones, tontos. Aquí yo no sabía dónde estaba mi dinero. ¿Estarías tranquilo si donaras millones de pesos a una cuenta y no te dijeran cuánto dinero hay en ella?».

En resumen, la situación actual pone a Revolución Democrática en una posición delicada debido al caso Democracia Viva. Renato Garín ha hablado sobre esta crisis y ha destacado la importancia de diferenciar esta situación con respecto al Caso Caval. Además, deja claro que no disfruta del escándalo y explica los motivos detrás de su salida del partido relacionados con problemas financieros internos.