Este lunes, José Antonio Neme se refirió al cuestionado video que se reprodujo la noche del domingo en la franja del rechazo. El video fue difundido en las redes sociales, e incluso el diputado Gonzalo Winter anunció que le estará escribiendo una carta al Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

En el video en cuestión, se muestra a una persona que trabajaba en el comercio sexual y que fue baleada por un cliente. La persona no denunció el incidente “por amor”.

El registro mostró esta información. La persona baleada quedó en situación de convalecencia durante más de un año, pero aun así, decidió no denunciar.

José Antonio Neme no se guardó nada al momento de referirse al episodio de la franja del rechazo.

“No sé que mente brillante que está detrás de lo que vi en la franja del Rechazo, en esa pieza en particular, respecto de un caso de prostitución masculina de un señor que decía que un cliente le había disparado y lo había dejado digamos con secuelas físicas y que por amor él no lo había denunciado”

A lo que siguió:

“Era una brutalidad, pero era ridículo, intelectualmente inentendible, grotesco, burdo. No sé. Yo vi esa pieza y solamente quiero hacer la crítica porque me parece irresponsable, no solamente intelectualmente muy torpe, pero además irresponsable decir que por amor uno no denuncia un delito. Es una estupidez aquí y en cualquier parte del mundo”

Concluyó José Antonio Neme en el matinal Mucho Gusto.