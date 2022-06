Rodrigo Sepúlveda se despide de su compañero entre lagrimas

Durante la transmisión de Meganoticias Alerta en en el espacio matinal de este domingo, el conductor del espacio, Rodrigo Sepúlveda, aprovechó unos minutos para expresar su agradecimiento al periodista Felipe Caro del equipo de prensa de la canal Mega quien no pudo contener las lagrimas.

Felipe Caro es un periodista del canal que lleva años dedicado al reportaje policial y que hoy decide aventurarse en su carrera en el extranjero.

Las palabras de despedida de Rodrigo Sepúlveda

Al despedirse de el en pantalla, Rodrigo Sepúlveda le dijo “Yo quiero darte las gracias Felipe, porque estás desde el inicio con nosotros. Eres un tipo tan joven, tan noble, un periodista con un hambre tremenda” … “Felipe se va, y se va porque toma un futuro internacional. Va a vivir a otro país, toma una decisión de ir a estudiar afuera, de seguir su camino como profesional”.

El conductor también recordó los tiempos que compartieron durante esos años, diciéndole a Felipe que había estado siempre con una sonrisa “siempre con alegría, siempre me abrazabas en la mañana, hicimos muchos ‘vivos’ en Instagram juntos”. Para luego desearle lo mejor en sus nuevos proyectos: “Te quería desear lo mejor, amigo mío, porque te lo mereces, porque te quiero mucho. Alerta es un equipo, es una familia, y a mí es como que se me vaya un hermano, porque yo le tengo mucho cariño a todos los que hacemos este noticiero” Fueron las palabras de Rodrigo Sepúlveda para su compañero Felipe Caro.

Posteriormente fue el propio Felipe quien tuvo palabras para despedirse: “Estoy muy agradecido de ustedes, yo llegué con 20 años a este canal y me voy con mucho aprendizaje. No quiero decir adiós porque uno no sabe lo que puede pasar en el futuro, pero gracias “Sepu” a ti por acogerme. Me voy contento, agradecido, y adelante que Alerta sigue” Dijo el periodista.