Rusherking confirma su romance con la China Suárez

Un nuevo romance comienza a gestarse en el mundo del espectáculo. Se trata de la historia del músico argentino Rusherking, quien no intentó disimular la fantástica química que comparte con Mará Eugenia Suárez, también conocida como China Suárez.

Los rumores circularon durante varias semanas antes de que Rusherking rompiera su silencio para confirmar que mantenía un romance con la ex pareja de Benjamín Vicuña. Cabe destacar que ambos artistas se reunieron en un hotel, lo que desató el gran escándalo en torno a ella e incluso puso en tela de juicio su rol como madre. Se lanzaron contra ella acusaciones de no estar cuidando debidamente a sus hijos.

La confirmación del romance entre Rusherking y China Suárez

En cuanto superó esa polémica, Suárez se mostró interesada en conocer mejor al joven cantante de 22 años. Fue entonces cuando Rusherking confirmó los rumores en el programa Podemos Hablar de la cadena Telefe anunciando que llevan un tiempo saliendo y mantienen una relación.

“En este momento, estoy en una relación seria en la que me va muy bien. Es una sensación que no tenía desde hace mucho tiempo”, manifestó, obviamente refiriéndose a la China. Posteriormente, aportó un detalle que enterneció a sus fans, y es el hecho de que su enamorada acostumbra a llamarlo con un mote bastante peculiar: “La China me llama Thomy”.

Además, dio información sobre una fiesta a la que asistieron juntos, destacando cómo saltaron las chispas desde el primer momento en que se miraron: “Nos pasamos la noche mirándonos fijamente, y yo no podía decidir si acercarme o no. No soy de los que se pasan de la raya, pero ya habíamos conversado por chat antes”. En conclusión, afirma que desde su viaje a Madrid han pasado mucho tiempo juntos, lo que ha contribuido a intensificar el sentimiento y la atracción que existe entre ellos