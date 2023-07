En el último episodio de Sígueme y te sigo, Sabrina Sosa respondió al impacto que generó la bomba lanzada por Daniela Aránguiz hace unos días, la cual involucra directamente a su expareja, Claudio Valdivia.

Todo comenzó cuando la influencer desató polémica al realizar una acusación contra su excuñado en el programa Zona de Estrellas. «Si [Jorge Valdivia] supiera que toda la vida se me tiró Claudio», disparó Daniela en un controvertido mensaje dirigido a su exesposo.

En el espacio de espectáculos de TV+, Sabrina Sosa, quien estaba en el panel, se refirió a las declaraciones de Daniela que han sido motivo de discusión. Sabrina mencionó que le llamaron la atención los comentarios, pero aseguró que no era la primera vez que Daniela hacía algo así. Recordó que cuando nació su hijo con Claudio, Daniela dijo que iba a «tirar una bomba» antes de irse de viaje.

«Contó públicamente en televisión, pero en realidad no era cierto. Si por eso nos alejamos en ese momento… Dijo que yo no dejaba ver al Gaspi (su hijo) a sus primos y nunca me había llamado para verlo», reveló Sabrina sobre lo ocurrido anteriormente.

La modelo argentina también señaló lo extraño del incidente y admitió haberse sentido confundida ante esa situación. Además agregció: «Nunca lo aclaramos… En ese momento le escribí para preguntar qué estaba pasando… Mi hijo era prematuro y ni aunque quisieran podrían haberlo visitado».

Sabrina reveló que tuvo una relación con Claudio Valdivia durante casi ocho años, la cual terminó en 2019. Aclaró que durante ese tiempo no había relación familiar con Daniela, ya que apenas se habían visto tres o cuatro veces. Explicó también que cuando estuvieron juntos, Jorge y Daniela habían estado cerca de 20 años como pareja y desconocía si Claudio y Daniela se reunían con frecuencia.

La modelo expresó su sorpresa ante la situación actual, mencionando: «Nunca sabría a estas alturas qué ha pasado… Ya nada me sorprendería». Además destacó las malas relaciones entre ambos durante los ocho años en los que estuvo con Claudio.

Sabrina confesó sentirse excluida en algunas ocasiones, ya que cuando la familia se reunía solo lo hacían los hermanos junto a su madre. Respecto a las declaraciones de Daniela sobre el cumpleaños de Claudio, Sabrina encontraba extraño que hubiera mencionado algo ocurrido hace meses.

Finalmente, Sabrina afirmó haberse mantenido al margen debido a la delicada situación del matrimonio entre Daniela y Jorge. Para evitar malentendidos, ella no tenía el número del exfutbolista ni lo seguía en redes sociales.

