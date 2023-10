Una curiosa conversación tuvo lugar en la última emisión de «Gran Hermano» entre Sebastián Ramírez, Alessia Traverso y Raimundo Cerda. Durante el intercambio, ‘Tatán’ se burló de Hans Valdés, mientras sus compañeros se reían a carcajadas.

Todo comenzó cuando el concursante oriundo de Melipilla les contó una situación relacionada con Scarlette. Al parecer, esta le pidió a Ramírez que dejara de molestarla con respecto a su antiguo interés amoroso.

«Viene y me dice ‘estoy enojada contigo, ni me hables'», reclamó la joven. Tras preguntarle las razones, la líder de la semana explicó: «Te dije que no me molestaras con Hans y ayer me molestaste, puro para que él te diga que ‘no pasa na'», imitando el tono de voz del mencionado concursante. Esta situación provocó risas por parte de Traverso y Cerda.

Ramírez explicó: «Yo me río con Hans porque es pesado el hueón», haciendo referencia al comportamiento desinteresado del mencionado participante. Posteriormente, Seba relató lo que Scarlette le respondió: «‘Le dije oye si no te estaba webiando’, y ella me dijo ‘tú sabes que esa hueá me molesta, no lo hagas más porque dijimos que no nos íbamos a molestar'».

Según las palabras de Ramírez, le causa gracia el hecho de que Valdés no está interesado en su compañera ni en la situación en general. «No es que yo quiera molestarla… es por la reacción, porque es pesado el culiao. Me da risa», aseguró Seba.

Entre risas, Alessia afirmó: «Le sale parecido», mientras Ramírez abandonaba la habitación para dejar a Traverso a solas con su nueva pareja.