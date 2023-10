La exitosa serie ‘Only Murders in the Building’ ha concluido su temporada recientemente. La comedia de misterio encabezada por Martin Short, Selena Gomez y Steve Martin ha vuelto a cautivar tanto al público como a la crítica con su tercera temporada, dejando a muchos con ansias de más.

Aunque Star+ ya ha anunciado la renovación de una cuarta temporada, aún no se ha dado a conocer la fecha de estreno ni la sinopsis oficial. Mientras esperamos, hemos preparado una lista con otras series que podrían llenar ese vacío en lo que llega el nuevo contenido.

Auxiliar de vuelo (2020), conocida en inglés como The Flight Attendant, es una comedia negra de suspense que cuenta ya con dos temporadas. Protagonizada por Kaley Cuoco, interpreta a Cassandra Bowden, una azafata con problemas de alcoholismo que despierta junto al cadáver de un hombre tras una noche de fiesta en Bangkok. Temerosa de acudir a la policía y sin poder recordar nada del incidente, Cassie regresa a Nueva York solo para verse perseguida por el FBI.

Search Party (2016), disponible en HBO Max, es otra opción fascinante para los fanáticos de Only Murders in the Building. La trama gira en torno a un grupo veinteañero dedicado a resolver crímenes. En la primera temporada, Dory (Alia Shawkat) reúne a sus amigos para encontrar a una compañera universitaria desaparecida.

Bored to Death (2009) también puede ser del agrado del público interesado en Only Murders in the Building. Esta serie cómica disponible en HBO Max se centra en un escritor obsesionado con las novelas policiales (interpretado por Jason Schwartzman) que decide convertirse en detective privado sin experiencia ni licencia. Recibe una gran cantidad de casos y su vida cambia por completo. La serie cuenta con tres temporadas y también cuenta con la participación de Ted Danson y Zach Galifianakis como sus mejores amigos.

Mientras esperamos nuevas noticias sobre la cuarta temporada de Only Murders in the Building, estas series podrían brindar entretenimiento adicional a los espectadores ávidos de misterio y comedia.