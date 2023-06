La reconocida actriz Sharon Stone ha expresado su sentir sobre cómo Hollywood la ha olvidado desde que sufrió un derrame cerebral en 2001, causado por un aneurisma. A pesar de que logró sobrevivir, el incidente afectó su carrera ya que después de una complicada recuperación, la industria cinematográfica le dio la espalda. «Me recuperé durante siete años y no tuve trabajos desde entonces», declaró Stone a DailyMail.

La actriz había alcanzado gran popularidad en los años 90 y estaba dejando atrás el estigma de sex symbol del cine antes del accidente, incluso llegando a ser nominada al Oscar. Sin embargo, después de sufrir el aneurisma todo cambió para ella: «He estado fuera durante 20 años…Fui una gran estrella de cine en un momento de mi vida», lamentó.

A pesar de haber tenido algunos trabajos como actriz secundaria o protagonizando fracasos, estos no se comparan con aquellos roles principales que tenía con anterioridad: «Quiero decirles que me dolió. Me dolió que me pagaran…Me dolió establecer límites», agregó.

Su rehabilitación también le pasó factura económicamente ya que tuvo que hipotecar su casa y perdió todo lo que tenía en materia financiera. Tras sentirse olvidada por Hollywood y rechazada por sus compañeras del gremio, Stone hizo énfasis sobre lo peligroso que es para las mujeres padecer un derrame cerebral y lo difícil del proceso para recuperarse completamente.

