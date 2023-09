Skarleth Labra revela detalles de su quiebre amoroso con Facundo Alonso luego de salir del encierro en Gran Hermano. En una conversación con Coni en la cocina, la joven confesó que se está tomando un tiempo para centrarse en sí misma. «Estuve como dos meses andando con él y después me vine acá, duré dos meses. Entonces, duramos cuatro meses, pero dos meses estuvimos juntos. Poquito», explicó la adolescente.

Labra también aclaró que no hubo ninguna infidelidad por parte de Alonso y destacó su respeto y apoyo durante ese periodo. «Él fue super respetuoso, me esperó todo el tiempo. Me apoyó desde afuera. Fue super lindo conmigo», afirmó.

La joven admitió haber llegado a un punto en el que se acostumbró a estar sola: «Estuve dos meses con él y después dos meses sola… Me acostumbré a estar como solita». Además, mencionó que esta experiencia le ha permitido valorarse más y conocerse mejor.

Labra aseguró que sus sentimientos aún están presentes, pero ha aprendido a disfrutar de su propia compañía: «Nunca había terminado una relación tan sana, como empezar sano y terminar sano. Fue bonito». Finalmente, dejó claro que esta decisión no tiene nada que ver con querer divertirse o volverse loca; simplemente es un tiempo para ella misma.