La vida diaria y el futuro son temas que generan muchas dudas en nosotros. Nos preguntamos sobre el amor, el trabajo, la vida familiar, y a veces necesitamos un pequeño empujón para seguir adelante. Las cartas del tarot de esta semana te guiarán para superar los obstáculos que encuentres en tu camino.

Aries

El Caballero de Espadas

Esta será una semana un tanto complicada para ti, ya que tendrás que poner al día tu trabajo acumulado. Sin embargo, con determinación y delegando tareas podrás lograrlo. Sigue adelante por el camino que te has trazado para alcanzar con éxito los retos planteados. En cuanto a tu relación de pareja, estás pasando por una etapa conflictiva; trata de reconciliarte y salvar esa relación valiosa. Busca una manera de canalizar tus energías a través del ejercicio o la meditación para lograr armonía y paz mental.

Tauro

El Cinco de Bastos

No permitas que las rivalidades te desvíen del camino hacia el éxito y la abundancia. No hagas caso a los rumores ni a los chismes, ya que esta semana tienes el compromiso de sacar adelante lo que se te ha pedido hacer. El tiempo apremia y es la única forma en la cual podrás ganarte la confianza necesaria para mejorar profesionalmente. Esta carta también habla sobre celos, agresividad y decisiones impulsivas. Ten cuidado, porque en ocasiones es mejor tomar la decisión de separarse antes que arriesgarse a algo peor. Disfruta del contacto con la naturaleza para encontrar calma y paciencia.

Géminis

El Cinco de Espadas

Deja el estrés de lado y esfuérzate por cumplir con los compromisos adquiridos en el menor tiempo posible. Cuanto más rápido resuelvas los conflictos, antes obtendrás el dinero por el cual estás luchando para independizarte definitivamente. Cuando dos personas ya no se respetan ni se aman, lo mejor es que cada uno siga su propio camino. Tomar esa decisión será beneficioso para ambos. El yoga o la meditación te ayudarán a salir del estado de angustia en el que te encuentras.

Cáncer

El Mundo

Esta será una semana maravillosa y fructífera para ti. Brillarás en tus negocios y asistirás a reuniones donde personas influyentes te ofrecerán nuevas oportunidades para crecer profesionalmente. Tu relación de pareja está viviendo su mejor momento; aviva la llama de la pasión con ese viaje que tienen en mente, les ayudará a consolidarse aún más. Crea un espacio en tu hogar donde puedas sentirte tranquilo/a y reflexionar.

Leo

El Rey de Espadas

Antes de juzgar el desempeño de otros, debes evaluar tu propio rendimiento y reflexionar si estás alcanzando tus objetivos. Marca estrategias que te permitan resolver problemas y ser exitoso/a. Existen formas diferentes para tratar las diferencias dentro de una relación de pareja; intenta ser menos dominante y buscar puntos en común desde los cuales construir desde el amor. Mantén una rutina regular de ejercicios para liberar estrés y mejorar tu carácter.

Virgo

El Nueve de Bastos

Esta semana será exigente para ti, por eso es recomendable tener mucha paciencia y no dejarte abatir por lo que pueda suceder. Recuerda que el estrés afecta tu salud y es importante cuidarte ya que tu familia te necesita. Si has tenido una decepción amorosa, es hora de pasar página. La vida no se acaba porque una relación no haya funcionado. Trabaja en fortalecer tu autoestima y reflexiona para encontrar paz mental en tu vida.

Libra

La Sota de Copas

Esta semana debes seguir tu intuición para lograr avanzar en los negocios, eso te llevará rápidamente al éxito. Si sientes la necesidad de involucrarte en algo, ve tras ello sin prestar atención a lo que puedan decir los demás. Eres tú, tus experiencias y tus corazonadas las que importan. Recibirás buenas noticias relacionadas con la familia. Busca actividades que te ayuden a liberar estrés y a mantener un buen estado físico.

Escorpio

El Ocho de Oros

Esta será una semana en la cual podrás resolver muchas cosas relacionadas con el trabajo; traza estrategias para alcanzar los objetivos propuestos porque la clave del éxito y la prosperidad está muy cerca si perseveras. El foco en lo que haces será fundamental según esta carta del tarot. En cuanto a las relaciones personales, estás viviendo un compromiso consolidado aunque haya comenzado como un juego inicialmente. Equilibra tus energías mediante ejercicios físicos adecuados y descanso suficiente.

Sagitario

El Seis de Bastos

Te sentirás complacido/a con el trabajo realizado en equipo para sacar adelante varios proyectos asignados a ti esta semana. El éxito está en tus manos, aprovecha esta buena racha para ahorrar. Si bien tu relación de pareja es estable, están pasando por un momento difícil que requiere que busquen acuerdos beneficiosos para ambos. No permitas que los celos dañen la relación. Cuida tu salud porque el estrés está afectándote; busca una rutina de ejercicios y meditación.

Capricornio

El Dos de Espadas

La paciencia y la calma son herramientas importantes para alcanzar metas laborales. Hacer las cosas bien trae beneficios, pero estos se dan en el momento adecuado y no cuando uno desea que sucedan. Por lo tanto, sigue esforzándote y dale tiempo al tiempo para lograr éxito y prosperidad. La felicidad no reside solamente en tener una pareja, sino en hacer lo que te gusta con libertad. De vez en cuando desconéctate de la rutina y disfruta otros placeres de la vida.

Acuario

El Rey de Bastos

Esta semana te asignarán grandes responsabilidades a las cuales deberás poner todo tu empeño y dedicación para destacarte ante tus superiores. Organiza y planifica las estrategias a seguir detalladamente. Es importante poner de tu parte para fortalecer la relación con tu pareja; los reclamos constantes o los celos no conducen a nada positivo, así que busca maneras de llegar a acuerdos satisfactorios mutuos dentro del marco del amor. Encuentra alguna actividad diferente al trabajo que te ayude a liberar estrés y relajarte.

Piscis

El Ocho de Bastos

Esta semana debes tomar las cosas más seriamente que nunca antes, esforzándote al máximo para cuidar tus negocios ya que vienen tiempos difíciles y es necesario ser prudente con las finanzas. Administra tus recursos de manera inteligente y considera la posibilidad de invertir a largo plazo. Los conflictos con tu pareja se superarán si ambos están dispuestos a poner de su parte para resolver las diferencias. El yoga y la meditación son dos elementos que debes tomar en cuenta para encontrar tiempo para relajarte tanto física como mentalmente.