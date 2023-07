Steffi Méndez, hija de DJ Méndez, ha expresado su frustración ante las personas que la han contactado relacionándola con el conflicto entre su padre y Iván Arenas, conocido como el Profesor Rossa. A través de un live en Instagram, Steffi aclaró que ella no tiene nada que ver con esta situación y que le resulta absurdo que la responsabilicen por los problemas de su padre. Recomendó a los molestosos dirigir sus mensajes directamente a él y destacó que no va a confirmar ni revelar información al respecto ya que no le corresponde.

El conflicto entre DJ Méndez e Iván Arenas se desencadenó cuando este último mencionó una supuesta deuda financiera del músico, pero luego se comprobó que fue un malentendido y DJ Méndez no estaba involucrado. Arenas declaró públicamente que la producción era responsable y enfatizó en dejar claro que Leo (DJ Méndez) no tenía relación con el problema.

Fuente: La Cuarta