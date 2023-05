Tamara Romero, ex participante de The Voice, fue eliminada el pasado domingo luego de su actuación en la fase de los knock-outs. A pesar del resultado, la cantante compartió en sus redes sociales su descontento con la elección de canciones y su opinión sobre el programa. «Los grandes cargos son los que manejan todo y escogen las canciones sin saber qué es lo que escucha el pueblo», escribió. Asimismo, criticó la mentalidad comercial detrás de las decisiones tomadas y no dudó en expresar que el público de The Voice es mayormente humilde y adulto, no ABC1 como creen. Incluso reveló haber sido invitada a regresar al programa sin remuneración alguna, lo cual rechazó con firmeza: «Prefiero seguir trabajando para que me paguen por mi trabajo». Aunque eliminó posteriormente su publicación, Tamara dejó claro su postura frente a The Voice y sus exigencias contractuales.