Ayer jueves, Gala Caldirola experimentó una emotiva despedida junto a su hija Luz, de la familia de su exesposo Mauricio Isla. A pesar del quiebre matrimonial, la modelo española mantenía una estrecha relación con el clan Isla, especialmente por su hija en común. Durante su estadía en Chile, siempre mantuvo contacto con la familia paterna.

Por esta razón, Gala Caldirola realizó una emotiva publicación para despedirse de Chile y agradeció el cariño recibido por parte de los integrantes del clan Isla, en especial de su exsuegra. Las tiernas palabras de la madre del futbolista hacia su exnuera y madre de su nieta sorprendieron a los seguidores en línea.

«Mi Galucha anoche nos despedimos. Sabes que las extrañaremos mucho y me entristece que vuelvas a tu país», comenzó escribiendo María Isla. «Pero son sentimientos encontrados porque también me alegra saber que regresarás con tu familia; sé que estarán bien junto a tus padres y hermano. Solo me queda desearte mucha suerte y éxito, siempre tendrás aquí a tu familia chilena esperando», añadió.

Finalmente, la madre de Mauricio Isla hizo hincapié en el sentimiento especial que tendrá hacia su nieta: «No sé cómo voy a acostumbrarme sin ver a mi pequeña Luz; ella estará feliz junto a sus abuelos en España. Las quiero mucho», concluyó.

