Testigo clave revela detalles perturbadores sobre la desaparición de Madeleine McCann

Helge Busching, un testigo clave en el caso de la desaparición de Madeleine McCann, rompió el silencio y concedió una entrevista exclusiva al diario alemán Bild. Busching proporcionó detalles escalofriantes sobre las imágenes de abusos sexuales que presenció en un video grabado por su antiguo amigo y principal sospechoso del caso, Christian Brueckner.

Busching conoció a Brueckner poco después de la desaparición de Maddie en Portugal en 2007. En sus propias palabras: «La primera impresión fue que era un tipo agradable, simpático y sociable». Sin embargo, cuando Brueckner fue encarcelado, Busching aprovechó para saquear su apartamento junto con un amigo. Se llevaron una cámara de video, muchas cintas grabadas y una pistola.

El testimonio revela los perturbadores detalles que se encontraban en los videos robados. Según Busching: «Al principio pensé que era una película largometraje. Mostraba a alguien azotando a una mujer mayor atada en la cama. Llevaba gafas pintadas y no podía ver. Hablaba inglés y gritaba ‘¡Maldito bastardo!'». Además, también mencionó otro video donde vio el abuso sexual de una menor aproximadamente de 13 años.

Fue entonces cuando Busching se dio cuenta del verdadero carácter delictivo de su amigo: «Fue entonces cuando supe qué clase de tipo era». Él vendió la cámara robada pero no está claro qué pasó con los videos.

Además de estos horribles hallazgos, Busching reveló que Brueckner le confesó accidentalmente lo que había hecho con Madeleine McCann en Portugal en 2008. Según el testigo: «Me preguntó si ya no iba a Portugal ni hacía negocios allí. Le respondí que no, y él dijo ‘No entiendo cómo la pequeña ha podido desaparecer sin dejar rastro'». Ante esta respuesta, Brueckner pronunció las inquietantes palabras: «Ella no gritó».

La declaración impactante dejó a Busching conmocionado y ha fortalecido las sospechas sobre Brueckner en relación con la desaparición de Maddie. Desde ese encuentro, nunca volvió a ver a su amigo.

Este testimonio arroja nueva luz sobre el caso y muestra la importancia de los avances en la investigación para encontrar respuestas sobre el paradero de Madeleine McCann.

[Sin más información relacionada]