Han transcurrido dos semanas desde la ruptura amorosa entre el periodista Iván Núñez y Thais Jordao, quien ahora busca paz tras esta situación. Para lograrlo, ha tomado dos importantes decisiones.

Jordao reveló a LUN que decidió arrendar un departamento parcialmente amoblado en el mismo barrio donde vive su ex pareja. El objetivo de esto es que su hijo Héctor, de dos años y medio, pueda estar cerca tanto de su padre como de su jardín infantil.

«No hemos peleado después de la separación. Es algo que habíamos discutido con anterioridad», afirmó Jordao. El periodista de TVN es su único apoyo en Chile y ella no desea regresar a Brasil para no alejar al niño de su padre: «Jamás separaría a mi hijo de su padre… Soy la mejor ex del mundo. No hablaría ni bien ni mal de él».

Incluso contó que Núñez se queda con el niño cuando ella tiene algún trámite que hacer. «Él sigue asistiendo al mismo jardín infantil y siempre está aquí», comentó.

Otra decisión importante que tomó Jordao luego del quiebre fue cerrar su perfil público en Instagram debido a los comentarios negativos recibidos: «Estoy tratando de descansar mi cabeza. Cerré mi Instagram desde que hablé sobre la separación porque había gente extraña y perfiles falsos. Quiero alejarme de las redes sociales y del mundo del espectáculo. Estoy buscando un poco más paz», expresó sinceramente.

