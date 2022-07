La Voz Chile tuvo una nueva jornada de eliminación. Una de las concursantes que quedó eliminada fue Thais Olivera. Todo esto, en los cuartos de final de la competencia.

La cantante dijo que está agradecida por la experiencia y que seguirá trabajando duro. Pero también se dio el tiempo para exponer los mensajes de odio que ha recibido desde que participa en el programa de talentos.

“Desde la última participación, he recibido mucho odio por hechos que se escapan de mis manos. No me voy a victimizar ni nada, solo quiero hacer un llamado a que cambiemos la forma en que nos referimos al resto, porque no saben todo lo que hacemos nosotros por estar aquí, por dar lo mejor que podemos” dijo la artista. Que continuó luego diciendo: “es horrible leer tanta gordofobia, clasismo y xenofobia. Es hora de reflexionar y los invito, respetuosamente, a hacerlo. Porque acá solo hay gente que viene a cantar y a compartir lo que tanto ama. Cambiemos nuestra mentalidad, nuestra Constitución, todo… cambiemos todo”, concluyó.