Demasiado grande para los cuentos de hadas es la película de Netflix que se estrena este 18 de julio. Se trata de una película polaca, basada en un libro del mismo nombre.

Sinopsis de “Demasiado grande para los cuentos de hadas”

En esta película, seguimos la historia de un niño que sueña con convertirse en un jugador profesional de videojuegos, y ganar mucho dinero con ello. Si bien esto no es del todo imposible, su madre se preocupa de que no pueda disfrutar de su niñez por completo, puesto que nunca sale y casi no tiene amigos.

Aunque claro, para el niño este tipo de cosas no importan, y es bastante feliz con sus videojuegos. Para bien o mal, su estilo de vida se ve afectado cuando llega su tía abuela a cuidarlo, ya que su madre está enferma.

Al verse bombardeado con cientos de preguntas, y un familiar que quiere obligarlo a comportarse como un niño, el protagonista debe comenzar a replantearse sus prioridades, y vivir un poco de esa infancia.

Por si fuera poco, el protagonista debe enfrentarse a su primer enamoramiento, y las emociones que vienen con ello. Veremos cómo se vuelve cada vez más sociable, y disfruta de pasar tiempo con sus nuevos amigos.

Esta comedia familiar nos viene a recordar los años de infancia, mientras señala que es importante madurar, y saber apreciar el tiempo. Es optimista, y se centra en las cosas buenas de la vida, una buena y divertida película para enseñar a los niños la importancia de crecer, y cuidar los vínculos.

Reparto de “Demasiado grande para los cuentos de hadas”

Demasiado grande para los cuentos de hadas fue dirigido por Kristoff Rusia, y tiene a algunos actores reconocidos entre su elenco, entre ellos:

Maciej Karaś

Dorota Kolak

Karolina Gruszka

Patryk Siemek

Amelia Fijałkowska

Andrzej Grabowski