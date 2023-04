El gimnasta Tomás González ha causado revuelo en los medios y en las redes sociales, tras publicar unas atrevidas postales al desnudo en la revista Caras. Las capturas fueron tomadas por Sebastián Utreras y han generado una lluvia de piropos hacia el competidor de Aquí se baila (Canal 13). En una conversación con LUN, González explicó que había hecho sesiones fotográficas similares antes, pero prefirió que no se publicaran porque no era lo acordado. Sin embargo, esta vez aceptó hacerlas y se sintió cómodo con el equipo de trabajo. También reflexionó sobre el pudor inicial que le provocaba este tipo de sesiones fotográficas pero concluyó que «al final es un cuerpo y no pasa nada». En cuanto a futuras propuestas similares, González manifestó que cada una debe analizarse cuidadosamente para verificar si concuerda con su línea artística y profesional.