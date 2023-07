El famoso grupo musical de la Generación Z, Tomorrow X Together (Huening Kai, Yeonjun, Soobin, Beomgyu y Taehyun), ha unido fuerzas con el poderoso trío nominado al GRAMMY, Jonas Brothers, para una colaboración épica titulada «Do It Like That», ya disponible en todas las plataformas digitales.

Esta canción veraniega explora la emoción del enamoramiento. Las voces combinadas de ambas bandas icónicas junto con la letra pegajosa y juguetona transportan a los oyentes a una escapada tropical y la convierten en un clásico instantáneo.

Yeonjun reveló su emoción al decir: «Crecí escuchando la música de los Jonas Brothers», por lo que fue muy surrealista tener la oportunidad de colaborar con ellos en esta canción. «Do It Like That» tiene una melodía contagiosa que hará que todos quieran cantar.

Beomgyu también expresó su entusiasmo por grabar la primera canción en Estados Unidos y describió el sencillo como «una canción perfecta para escuchar mientras viajas en carretera».

Taehyun compartió que esta es una canción especial para ellos e incluso la calificó como «la colaboración del año». Su parte favorita es cuando Joe Jonas canta una melodía con un ritmo muy rápido.

Agregando a sus comentarios, Huening Kai mencionó que es una canción perfecta para escuchar cuando viajas con tus mejores amigos o cuando necesitas recordar los momentos más felices de tu vida.

No te pierdas esta emocionante colaboración entre Tomorrow X Together y Jonas Brothers. Sin duda alguna se convertirá en un éxito del verano.

[Imagen: Tomorrow X Together] [Insertar video de YouTube aquí]

Encuentra más noticias en La Cuarta:

– «¡Perfección!»: el glorioso piscinazo de Salma Hayek que tiene a todos tiritones

– Laura Prieto respondió desubicado mensaje que recibió: “Me dio rabia”

– «Me llevé una hermosa sorpresa»: Coté López contó que seguidores le subieron el ánimo en el supermercado