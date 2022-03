Tonka Tomicic habla acerca de su futuro en la televisión chilena

La animadora del Canal 13, Tonka Tomicic, afirma que no han existido conversaciones para que pueda reincorporarse pronto a las pantallas. Todo esto después de muchos rumores y especulaciones. Saliendo al paso de los mismos, publicó un claro mensaje que lo transmitió el programa «Zona de Estrellas».

Todo comenzó a principios de semana, de acuerdo a la información recopilada por algunos canales y por diversos testimonios. La información suministrada sugiere que Tonka Tomicic se podría reincorporar como jurado en la segunda temporada del programa «Aquí se baila», el cual ha tenido mucho éxito en los últimos tiempos.

La presentadora del programa televisivo «Me Late», llamada Mariela Sotomayor, afirmó que por cuestiones de salario que le estarían pagando sin estar frente a la pantalla, podrían estar negociando con la productora del canal televisivo para integrar a la presentadora estrella.

Ahora, el tema de Tomicic ha sido abordado en otro programa llamado «Zona de Estrellas», en donde prosiguen con las especulaciones, afirmando que la famosa ex animadora estaría muy cerca de volver a la planta televisiva y a la programación del canal 13. Según la presentadora e integrante del programa «Zona Latina», Raquel Argandoña. Afirma que podría volver a la televisión para más o menos el segundo semestre del año en curso.

Sin embargo, el rumor ha sido descartado por la propia Tonka Tomicic, ya que ella misma estableció contacto con otro de los panelistas del programa, de nombre Manu González. En pleno programa, le ha enviado un mensaje diciendo que «No sé de dónde inventan tanto». Esta declaración fue publicada al aire por el propio González. Saliendo al paso de rumores, especulaciones y afirmando que nada está claro en su supuesto regreso a la televisión.

Sale en los medios, lo leo, pero de verdad no sé. Con el canal no he hablado nada y hasta el día de hoy las cosas están como antes.