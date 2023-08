Tonka Tomicic, conocida animadora de televisión, sorprendió al hacer una aparición inesperada en TVN. La comunicadora compartió unos minutos en el nuevo programa ‘Como Pedro por su casa’. Todo ocurrió cuando Yamila Reyna se percató de la presencia de Tomicic en las instalaciones del canal estatal.

«Está la Tonka, qué hermosa está», afirmó la argentina. Con humor, Carcuro preguntó si venía a firmar contrato con TVN. Más tarde, Tonka se sentó en la mesa junto al resto del panel y explicó su presencia.

«Yo no venía a esto», contó la comunicadora y reveló que estaban en los Premios Anatel 2023 en un piso superior. «Fue bonito porque por primera vez entregaron premios a mujeres», aseguró.

Entre risas, Tonka explicó su atuendo plateado diciendo: «Por eso mi pinta, yo no ando así por la vida». Luego mencionó que formarse en este canal le trae gratos recuerdos y expresó: «Cuando firme el contrato vendré así».

Después de conversar durante unos minutos, Tonka se despidió deseándole éxito a Pedro Carcuro y su programa. «Yo me voy, no quiero tener problemas. La tele está llena de suspicacias y no quiero que me metas el gol, Pedro. Mucho éxito a todos», concluyó ella.