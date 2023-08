Se inauguró oficialmente la sucursal de Renca durante el lanzamiento de Tracsa, distribuidora y comercializadora chilena de camiones Sinotruk de alto y mediano tonelaje. Este lugar será el punto de almacenamiento, venta y distribución exclusivo para los vehículos de la marca.

Durante el evento también se anunció la formalización de la relación entre Tracsa-Sinotruk, así como la adición a su flota del camión Howo TXEV Cargo, un modelo destacado por ser 100% eléctrico.

Tracsa se ha convertido en representante en Chile de los productos Sinotruk, una marca premium perteneciente al grupo CNHTC (China National Heavy Duty Truck Company), reconocida por fabricar el primer camión pesado del país asiático en 1960.

En línea con un compromiso cada vez mayor hacia formas más responsables con el medio ambiente y reducción del consumo de combustibles fósiles, Tracsa ha incorporado este modelo eléctrico Sinotruk que resulta ideal para reparto urbano o logística de última milla. «Enfocándonos en el reto que tiene Chile hacia 2050 en términos de descarbonización, todas las empresas jóvenes del país debemos seguir los lineamientos locales y mundiales. Por eso decidimos incorporar este prototipo eléctrico», afirmó Matías Valdés, Gerente General de Tracsa Spa.

El nuevo camión Sinotruck destaca no solo por ser más pequeño y versátil, sino también porque minimiza su impacto ambiental en actividades como reparto urbano o logística especializada. Tiene una autonomía entre 150 y 200 kilómetros dependiendo del uso; además tarda 80 minutos en cargarse con sistema de carga rápida y hasta tres horas con modalidad tradicional.

«Es un camión bastante maniobrable y no requiere un conductor tan experimentado, ya que posee caja automatizada. Su tamaño permite todo tipo de distribución urbana, desde centros logísticos hasta el cliente final. En definitiva, es útil para cualquier empresa que requiera mover carga dentro de la ciudad», explicó el Gerente General.

Aunque la compra inicial del camión eléctrico resulta aproximadamente un 30% más costosa que la de uno diésel, a largo plazo es más conveniente debido al ahorro en consumo de combustible y a que estos modelos cuentan con menos piezas móviles que necesiten mantenimiento. Además, como parte de los incentivos del Estado para fomentar la electromovilidad en las empresas dedicadas al transporte, no se requerirá permiso de circulación durante los primeros años.

