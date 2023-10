Trinidad Cerda, se mostró muy agradecida a través de sus redes sociales, donde dio por cerrada una de las etapas más significativas de su vida: Ser parte de Gran Hermano Chile.

En una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, reveló que después de no obtener suficientes votos del público para regresar al reality, ha puesto fin a esta época.

«Y sí… ahora sí que sí. Me despido de una linda etapa, abracé a todos, me reí, sentí mucho cariño y me siento una ganadora absolutamente. Menos mal me atreví y fui al segundo repechaje. Al final, terminó todo muy bien», escribió la joven junto a una colorida fotografía en la que aparece feliz en Buenos Aires.

Los constantes repechajes la mantenían atada al programa. Según se puede interpretar de sus palabras, esto ya queda en el pasado para Trini.

Como era de esperar, su fandom reaccionó con puros elogios y buenas vibras hacia ella. «Pienso que es lo mejor. Acá afuera brillas con luz propia»; «Te ves hermosa y a seguir uniendo los corazones»; «De las mujeres bellas de Chile», le escribieron algunos.

«Eres bellísima en muchos sentidos! Y vas a brillar en la vida porque lo mereces y tienes todo para hacerlo»; «Sigue brillando reina», postearon otros.