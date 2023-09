El reality de televisión «Gran Hermano» se encuentra en las etapas previas al repechaje, lo que significa que varios participantes volverán a ingresar al encierro. En este contexto, Trinidad Cerda ha expresado su disposición a esta posibilidad y ha comentado que estará a favor de lo que decidan los televidentes.

Desde su salida del programa, Trini ha tenido que enfrentar la cruda realidad de las redes sociales, donde los detractores no escatiman en crueldad a la hora de criticarla. A pesar de esto, también ha recibido muestras de apoyo por parte de algunas personas.

En una entrevista con el diario La Cuarta, Cerda menciona cómo ha sido su experiencia con las redes sociales: «Las redes sociales han sido más difíciles, sobre todo por los comentarios ofensivos y las cosas difíciles que la gente escribe. Pero ya no los estoy leyendo. Y la gente en la calle es muy amorosa. Mucho amor, mucho abrazo, mucho te quiero, mucho te amo y eso me encanta. Me llena el corazón», asegura.

La exconcursante también habla sobre un proyecto que le motiva especialmente: «Estoy invitada a muchos medios de comunicación y estoy asistiendo a muchas entrevistas y programas televisivos. Además, estoy escribiendo mi libro», revela. Agrega además que está ocupada con editoriales y sesiones fotográficas.

Trinidad tiene como objetivo desarrollar su creatividad literaria debutando como escritora. En caso de no ser seleccionada para el repechaje en «Gran Hermano», planea dedicarse plenamente a escribir su primera novela autobiográfica basada en sus experiencias antes del programa y dentro del reality show.

Su primer desafío es concluir la escritura del libro, luego buscará una editorial que lo publique. «He escrito toda mi vida, pero ahora estoy más enfocada en establecer metas y capítulos. Comencé hace tiempo y creo que terminaré en un par de meses para poder hablar con la editorial y seguir un proceso más rápido, pero lo primero es terminar el libro», puntualiza.